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HP ProBook 450 G9 против Dell Latitude 3540

53 из 100
HP ProBook 450 G9
VS
40 из 100
Dell Latitude 3540
HP ProBook 450 G9
Dell Latitude 3540
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 450 G9 и Dell Latitude 3540 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 450 G9
  • Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 450 G9
vs
Latitude 3540

Корпус

Вес 1.74 кг 1.81 кг
Размеры 359.4 x 233.9 x 19.9 мм 359 x 239.7 x 18.1-20.4 мм
Площадь 841 см2 861 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~78%
Боковые рамки 7 мм 6.8 мм
Цвета Серебристый Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
Top: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 27.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1376:1 400:1
Цветовой охват sRGB 63.9% -
Охват Adobe RGB 44.2% -
Охват DCI-P3 42.7% -
Время отклика 24 мс 25 мс
Максимальная яркость
ProBook 450 G9 +14%
250 нит
Latitude 3540
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 60 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 278 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 6 (2P + 4E) 5 (1P + 4E)
Потоков 8 5
L3-кэш 10 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ProBook 450 G9 +265%
1602
Latitude 3540
439
Geekbench 5 (многоядерный)
ProBook 450 G9 +373%
6041
Latitude 3540
1276
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1087 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1320 МГц
FLOPS 4.8 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16
Производительность GPU
ProBook 450 G9 +78%
4.8 терафлопс
Latitude 3540
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см 11.5 x 6.7 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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