Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 51 Вт*ч - 42 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Celeron 7305 Intel Core i3 1215U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 450 G9 Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч) Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 1.81 кг Размеры 359.4 x 233.9 x 19.9 мм 359 x 239.7 x 18.1-20.4 мм Площадь 841 см2 861 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~78% Боковые рамки 7 мм 6.8 мм Цвета Серебристый Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 27.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1376:1 400:1 Цветовой охват sRGB 63.9% - Охват Adobe RGB 44.2% - Охват DCI-P3 42.7% - Время отклика 24 мс 25 мс Максимальная яркость ProBook 450 G9 +14% 250 нит Latitude 3540 220 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 42 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 60 / 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 278 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX570 2GB GeForce MX550 2GB Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1087 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1155 МГц 1320 МГц FLOPS 4.8 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16 Производительность GPU ProBook 450 G9 +78% 4.8 терафлопс Latitude 3540 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.0 см 11.5 x 6.7 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.