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HP ProBook 450 G9 против EliteBook 840 G8

50 из 100
HP ProBook 450 G9
VS
53 из 100
HP EliteBook 840 G8
HP ProBook 450 G9
HP EliteBook 840 G8
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 450 G9 и EliteBook 840 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 450 G9
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5496 vs 5041 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP EliteBook 840 G8
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.35 и 1.74 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (694 и 841 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 450 G9
vs
EliteBook 840 G8

Корпус

Вес 1.74 кг 1.35 кг
Размеры 359.4 x 233.9 x 19.9 мм 323.3 x 214.6 x 17.8 мм
Площадь 841 см2 694 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~77.9%
Боковые рамки 7 мм 6.7 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 27.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1376:1 -
Цветовой охват sRGB 63.9% 100%
Охват Adobe RGB 44.2% -
Охват DCI-P3 42.7% -
Время отклика 24 мс -
Максимальная яркость
ProBook 450 G9
250 нит
EliteBook 840 G8 +300%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 278 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 8 8
L3-кэш 10 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1087 МГц -
Boost частота GPU 1155 МГц -
FLOPS 4.8 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 896
Блоки текстурирования (TMUs) 64 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
ProBook 450 G9 +70%
4.8 терафлопс
EliteBook 840 G8
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да -
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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