Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 450 G9 Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5496 vs 5041 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP EliteBook 840 G8 Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.35 и 1.74 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (694 и 841 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 1.35 кг Размеры 359.4 x 233.9 x 19.9 мм 323.3 x 214.6 x 17.8 мм Площадь 841 см2 694 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~77.9% Боковые рамки 7 мм 6.7 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 27.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1376:1 - Цветовой охват sRGB 63.9% 100% Охват Adobe RGB 44.2% - Охват DCI-P3 42.7% - Время отклика 24 мс - Максимальная яркость ProBook 450 G9 250 нит EliteBook 840 G8 +300% 1000 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 53 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 278 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX570 2GB GeForce MX450 2GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1087 МГц - Boost частота GPU 1155 МГц - FLOPS 4.8 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU ProBook 450 G9 +70% 4.8 терафлопс EliteBook 840 G8 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да - Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.0 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.