Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 450 G9 Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP EliteBook 850 G8 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)

На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 1.69 кг Размеры 359.4 x 233.9 x 19.9 мм 359 x 233.8 x 19.2 мм Площадь 841 см2 839 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~80% Боковые рамки 7 мм 6.8 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 3273:1 Цветовой охват sRGB - 95% Охват Adobe RGB - 65% Время отклика - 20 мс Максимальная яркость ProBook 450 G9 250 нит EliteBook 850 G8 +300% 1000 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 200 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX570 2GB GeForce MX450 Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1087 МГц - Boost частота GPU 1155 МГц - FLOPS 4.8 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU ProBook 450 G9 +70% 4.8 терафлопс EliteBook 850 G8 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 70.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.