Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1200 Процессор - AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 Pro 5850U - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 455 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.63 и 1.74 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (54 и 45 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 62% более четкий дисплей – 162 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (714 и 841 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 1.63 кг Размеры 359.4 x 233.9 x 19.8 мм 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм Площадь 841 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.6% Боковые рамки 7 мм 6.3 мм Цвета Серебристый Зеленый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1200 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TFT VA IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ProBook 455 G8 250 нит Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.4 В 15 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр -

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 Pro 5850U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Базовая частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.3 ГГц Ядер 4 6 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 16 МБ Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 AMD Radeon Vega 7 Техпроцесс 7 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ProBook 455 G8 1241 Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 1243 Geekbench 5 (многоядерный) ProBook 455 G8 4154 Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) +20% 5001

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1600 МГц FLOPS - 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 448 Блоки текстурирования (TMUs) 24 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 7 Производительность GPU ProBook 455 G8 н/д Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.