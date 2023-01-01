HP ProBook 455 G10 против 440 G10
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ProBook 455 G10
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4371 vs 4029 баллов
Причины выбрать HP ProBook 440 G10
- Легче – весит на 370 граммов меньше (1.37 и 1.74 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (688 и 841 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.74 кг
|1.37 кг
|Размеры
|359.4 x 233.9 x 19.9 мм
|321.81 x 213.86 x 19.81 мм
|Площадь
|841 см2
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.8%
|~78.5%
|Боковые рамки
|7 мм
|6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Материал
|Top: Алюминий
|Top: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|265 граммов
|265 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.3 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|5 (1P + 4E)
|Потоков
|8
|6
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1026
ProBook 440 G10 +51%
1552
Geekbench 5 (многоядерный)
3656
ProBook 440 G10 +28%
4695
Cinebench R23 (одноядерный)
1082
ProBook 440 G10 +40%
1516
Cinebench R23 (многоядерный)
ProBook 455 G10 +8%
4371
4029
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|-
|Частота GPU
|1500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|-
|FLOPS
|0.54 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|System Shared
|-
|Тип памяти
|DDR4
|-
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|-
|Шейдерные блоки
|128
|-
|Блоки текстурирования (TMUs)
|8
|-
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|4
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|2560 x 1440
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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