Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (400 nits, Non-Touch) - 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Батарея - 42.7 Вт*ч 51.3 Вт*ч - 42 Вт*ч 51 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Processor U300 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 455 G10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4371 vs 4029 баллов Причины выбрать HP ProBook 440 G10 Легче – весит на 370 граммов меньше (1.37 и 1.74 кг)

Легче – весит на 370 граммов меньше (1.37 и 1.74 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (688 и 841 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 1.37 кг Размеры 359.4 x 233.9 x 19.9 мм 321.81 x 213.86 x 19.81 мм Площадь 841 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~78.5% Боковые рамки 7 мм 6 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Top: Алюминий

Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (400 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Максимальная яркость ProBook 455 G10 250 нит ProBook 440 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 42.7 Вт*ч 51.3 Вт*ч 42 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 265 граммов 265 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) undefined TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная - Техпроцесс 6 нм - Частота GPU 1500 МГц - Boost частота GPU 2200 МГц - FLOPS 0.54 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared - Тип памяти DDR4 - Скорость памяти 3.2 Гбит/с - Шейдерные блоки 128 - Блоки текстурирования (TMUs) 8 - Блоки операций растеризации (ROPs) 4 - Производительность GPU ProBook 455 G10 0.54 терафлопс ProBook 440 G10 н/д

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.