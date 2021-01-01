HP ProBook 455 G8 против 450 G8
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ProBook 455 G8
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать HP ProBook 450 G8
- Легче – весит на 360 граммов меньше (1.38 и 1.74 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.74 кг
|1.38 кг
|Размеры
|359.4 x 233.9 x 19.8 мм
|359.4 x 236.7 x 19.8 мм
|Площадь
|841 см2
|851 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.8%
|~78.9%
|Боковые рамки
|7 мм
|7 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TFT VA
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|-
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|2
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ProBook 455 G8 +106%
1264
614
Geekbench 5 (многоядерный)
ProBook 455 G8 +249%
4074
1169
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|-
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|896
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x16 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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