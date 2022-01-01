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HP ProBook 455 G8 против 450 G9

45 из 100
HP ProBook 455 G8
VS
50 из 100
HP ProBook 450 G9
HP ProBook 455 G8
HP ProBook 450 G9
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 455 G8 и 450 G9 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 450 G9
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (51 и 45 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 455 G8
vs
ProBook 450 G9

Корпус

Вес 1.74 кг 1.74 кг
Размеры 359.4 x 233.9 x 19.8 мм 359.4 x 233.9 x 19.9 мм
Площадь 841 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.8%
Боковые рамки 7 мм 7 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 27.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TFT VA IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1376:1
Цветовой охват sRGB - 63.9%
Охват Adobe RGB - 44.2%
Охват DCI-P3 - 42.7%
Время отклика - 24 мс
Максимальная яркость
ProBook 455 G8
250 нит
ProBook 450 G9
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства - 278 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 0 МГц 1087 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1155 МГц
FLOPS - 4.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 40
Производительность GPU
ProBook 455 G8
н/д
ProBook 450 G9
4.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 84 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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