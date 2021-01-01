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HP ProBook 640 G8 против EliteBook 830 G8

48 из 100
HP ProBook 640 G8
VS
55 из 100
HP EliteBook 830 G8
HP ProBook 640 G8
HP EliteBook 830 G8
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 640 G8 и EliteBook 830 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 640 G8
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
Причины выбрать HP EliteBook 830 G8
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.26 и 1.37 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (53 и 45 Вт*ч)
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (629 и 689 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 640 G8
vs
EliteBook 830 G8

Корпус

Вес 1.37 кг 1.26 кг
Ширина 322 мм 307.6 мм
Высота 214 мм 204.5 мм
Толщина 19.9 мм 17.8 мм
Площадь 689 см2 629 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~77.5%
Боковые рамки 6.1 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
ProBook 640 G8
250 нит
EliteBook 830 G8 +300%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 64 бит -
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 896 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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