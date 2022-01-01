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HP ProBook 640 G8 против EliteBook x360 830 G8

43 из 100
HP ProBook 640 G8
VS
51 из 100
HP EliteBook x360 830 G8
HP ProBook 640 G8
HP EliteBook x360 830 G8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 640 G8 и EliteBook x360 830 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 640 G8
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP EliteBook x360 830 G8
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5029 vs 2539 баллов
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (53 и 45 Вт*ч)
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (630 и 689 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 640 G8
vs
EliteBook x360 830 G8

Корпус

Вес 1.37 кг 1.35 кг
Размеры 322 x 214 x 19.9 мм 307.5 x 205 x 17.9 мм
Площадь 689 см2 630 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~77.3%
Боковые рамки 6.1 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
ProBook 640 G8
250 нит
EliteBook x360 830 G8 +300%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 640
Блоки текстурирования (TMUs) 56 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
ProBook 640 G8 +100%
2.822 терафлопс
EliteBook x360 830 G8
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt - Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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