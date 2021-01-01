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HP ProBook 650 G8 против ASUS TUF Gaming A15 FA506

46 из 100
HP ProBook 650 G8
VS
67 из 100
ASUS TUF Gaming A15 FA506
HP ProBook 650 G8
ASUS TUF Gaming A15 FA506
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 650 G8 и ASUS TUF Gaming A15 FA506 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 650 G8
  • Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.74 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (840 и 921 см2)
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506
  • Видеокарта показывает в среднем на 158-216% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (90 и 45 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 650 G8
vs
TUF Gaming A15 FA506

Корпус

Вес 1.74 кг 2.3 кг
Ширина 359 мм 359.8 мм
Высота 234 мм 256 мм
Толщина 19.9 мм 24.5 мм
Площадь 840 см2 921 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~72.9%
Боковые рамки 6.8 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 200 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 896 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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