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HP ProBook 650 G8 против Dell XPS 15 9500

47 из 100
HP ProBook 650 G8
VS
57 из 100
Dell XPS 15 9500
HP ProBook 650 G8
Dell XPS 15 9500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 650 G8 и Dell XPS 15 9500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 650 G8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 145 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 650 G8
vs
XPS 15 9500

Корпус

Вес 1.74 кг 1.83 кг
Ширина 359 мм 344 мм
Высота 234 мм 230 мм
Толщина 19.9 мм 18 мм
Площадь 840 см2 791 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~89.2%
Боковые рамки 6.8 мм 4 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5000 об/мин
Уровень шума - 46 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 89.5%
Охват DCI-P3 - 94%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
ProBook 650 G8
250 нит
XPS 15 9500 +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 90 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 481 грамм

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x5W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость - 84.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ProBook 650 G8 +5%
1169
XPS 15 9500
1110
Geekbench 5 (многоядерный)
ProBook 650 G8
2346
XPS 15 9500 +67%
3910
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1485 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 896 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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