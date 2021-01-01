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HP ProBook 650 G8 против Pavilion 15

47 из 100
HP ProBook 650 G8
VS
46 из 100
HP Pavilion 15
HP ProBook 650 G8
HP Pavilion 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 650 G8 и Pavilion 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 650 G8
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 650 G8
vs
Pavilion 15

Корпус

Вес 1.74 кг 1.75 кг
Ширина 359 мм 360.1 мм
Высота 234 мм 233.9 мм
Толщина 19.9 мм 17.8 мм
Площадь 840 см2 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~79.7%
Боковые рамки 6.8 мм 7.4 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Максимальная яркость
ProBook 650 G8
250 нит
Pavilion 15
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.34 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ProBook 650 G8
1169
Pavilion 15 +28%
1501
Geekbench 5 (многоядерный)
ProBook 650 G8
2346
Pavilion 15 +111%
4939
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 64 бит -
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 896 768
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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