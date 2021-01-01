ProBook x360 435 G8 или MacBook Pro 13 (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 Pro 5850U Apple M1 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook x360 435 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 13.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 45 Вт*ч)

Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.4 кг Размеры 309 x 223 x 18 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 689 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.8% ~79.4% Боковые рамки 7.3 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 38.7 дБ 41.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1322:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 59.9% 100% Охват Adobe RGB 41.4% 88.3% Охват DCI-P3 40.1% - Время отклика 37 мс 35 мс Максимальная яркость ProBook x360 435 G8 +100% 1000 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 286 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 0 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1278 МГц FLOPS - 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 384 1024 Поддержка DirectX 12.1 - Производительность GPU ProBook x360 435 G8 н/д MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 76.5 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 11.1 x 6.6 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.