Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 3 Pro 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 Pro 5850U Apple M2 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook x360 435 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 13.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 45 Вт*ч)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.4 кг Размеры 309 x 223 x 18 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 689 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.8% ~79.4% Боковые рамки 7.3 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума 38.7 дБ 49 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1322:1 1658:1 Цветовой охват sRGB 59.9% 100% Охват Adobe RGB 41.4% 87.9% Охват DCI-P3 40.1% 98.8% Время отклика 37 мс 35 мс Максимальная яркость ProBook x360 435 G8 300 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства 286 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 0 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1456 МГц FLOPS - 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 32 Производительность GPU ProBook x360 435 G8 н/д MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ - Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 76.5 дБ 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.