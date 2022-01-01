Главная > Сравнение ноутбуков > ProBook x360 435 G8 или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

HP ProBook x360 435 G8 против Apple MacBook Pro 14 (2021)

52 из 100
HP ProBook x360 435 G8
VS
78 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
HP ProBook x360 435 G8
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook x360 435 G8 и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook x360 435 G8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.45 и 1.6 кг)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (70 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 53% более четкий дисплей – 254 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook x360 435 G8
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.45 кг 1.6 кг
Размеры 309 x 223 x 18 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 689 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.8% ~84.6%
Боковые рамки 7.3 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума 38.7 дБ 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1322:1 48900:1
Цветовой охват sRGB 59.9% 99.3%
Охват Adobe RGB 41.4% -
Охват DCI-P3 40.1% -
Время отклика 37 мс 49 мс
Максимальная яркость
ProBook x360 435 G8
300 нит
MacBook Pro 14 (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства 286 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 10
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 0 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1296 МГц
FLOPS - 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 64
Производительность GPU
ProBook x360 435 G8
н/д
MacBook Pro 14 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 76.5 дБ 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) против HP ProBook x360 435 G8
2. Dell XPS 13 9310 против HP ProBook x360 435 G8
3. HP EliteBook x360 1030 G8 против HP ProBook x360 435 G8
4. Apple MacBook Pro 16 (2019) против Apple MacBook Pro 14 (2021)
5. Apple Macbook Air (M1, 2020) против Apple MacBook Pro 14 (2021)
6. Dell XPS 13 9310 против Apple MacBook Pro 14 (2021)
7. Apple MacBook Air (Intel, 2020) против Apple MacBook Pro 14 (2021)
8. Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 14 (2021) и HP ProBook x360 435 G8 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры