Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 3 Pro 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 Pro 5850U - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook x360 435 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Легче – весит на 270 граммов меньше (1.18 и 1.45 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (616 и 689 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.18 кг Размеры 309 x 223 x 18 мм 302 x 204 x 12.0 мм Площадь 689 см2 616 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.8% ~84.5% Боковые рамки 7.3 мм 6.7 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума 38.7 дБ 35 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1322:1 - Цветовой охват sRGB 59.9% 100% Охват Adobe RGB 41.4% - Охват DCI-P3 40.1% - Время отклика 37 мс - Максимальная яркость ProBook x360 435 G8 300 нит ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 286 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 40 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 0 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1223 МГц FLOPS - 5.01 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 40 Производительность GPU ProBook x360 435 G8 н/д ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 76.5 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.