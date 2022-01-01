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HP ProBook x360 435 G8 против Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)

52 из 100
HP ProBook x360 435 G8
VS
49 из 100
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
HP ProBook x360 435 G8
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook x360 435 G8 и Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook x360 435 G8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.23 и 1.45 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (53 и 45 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (630 и 689 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook x360 435 G8
vs
Inspiron 13 7306 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.45 кг 1.23 кг
Размеры 309 x 223 x 18 мм 305.19 x 206.4 x 15.9-16.7 мм
Площадь 689 см2 630 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.8% ~77.4%
Боковые рамки 7.3 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 38.7 дБ 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1322:1 800:1
Цветовой охват sRGB 59.9% 100%
Охват Adobe RGB 41.4% -
Охват DCI-P3 40.1% -
Время отклика 37 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 286 граммов 287 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20
Производительность GPU
ProBook x360 435 G8
н/д
Inspiron 13 7306 (2-in-1)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 76.5 дБ 80.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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