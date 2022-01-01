Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея 45 Вт*ч - 53 Вт*ч 60 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 3 Pro 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 Pro 5850U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook x360 435 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) Легче – весит на 220 граммов меньше (1.23 и 1.45 кг)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (53 и 45 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (630 и 689 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.23 кг Размеры 309 x 223 x 18 мм 305.19 x 206.4 x 15.9-16.7 мм Площадь 689 см2 630 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.8% ~77.4% Боковые рамки 7.3 мм 5.4 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 38.7 дБ 41.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1322:1 800:1 Цветовой охват sRGB 59.9% 100% Охват Adobe RGB 41.4% - Охват DCI-P3 40.1% - Время отклика 37 мс 35 мс Максимальная яркость ProBook x360 435 G8 300 нит Inspiron 13 7306 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 53 Вт*ч 60 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 286 граммов 287 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU ProBook x360 435 G8 н/д Inspiron 13 7306 (2-in-1) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.5 дБ 80.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.