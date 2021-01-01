ProBook x360 435 G8 или XPS 13 9310 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 Pro 5850U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1034GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook x360 435 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Причины выбрать Dell XPS 13 9310 Легче – весит на 250 граммов меньше (1.2 и 1.45 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (52 и 45 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (589 и 689 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.2 кг Размеры 309 x 223 x 18 мм 296 x 199 x 15 мм Площадь 689 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.8% ~88.4% Боковые рамки 7.3 мм 3.7 мм Цвета Серебристый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 38.7 дБ 36.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1322:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 59.9% 100% Охват Adobe RGB 41.4% - Охват DCI-P3 40.1% - Время отклика 37 мс - Максимальная яркость ProBook x360 435 G8 +100% 1000 нит XPS 13 9310 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 52 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Время полной зарядки - 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 286 граммов 218 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS - 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 384 384 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU ProBook x360 435 G8 н/д XPS 13 9310 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1034GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.5 дБ 84.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.4 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.