Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Процессор - AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 3 Pro 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 Pro 5850U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook x360 435 G8 Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать HP ENVY 13 Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.31 и 1.45 кг)

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (51 и 45 Вт*ч)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (596 и 689 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.31 кг Размеры 309 x 223 x 18 мм 306.5 x 194.5 x 17 мм Площадь 689 см2 596 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.8% ~81.8% Боковые рамки 7.3 мм 6.1 мм Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 38.7 дБ 43.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1322:1 1839:1 Цветовой охват sRGB 59.9% 97.5% Охват Adobe RGB 41.4% 67.5% Охват DCI-P3 40.1% 66.4% Время отклика 37 мс 47 мс Максимальная яркость ProBook x360 435 G8 300 нит ENVY 13 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 286 граммов 284 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт 12 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 0 МГц - Boost частота GPU 1500 МГц - FLOPS - 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 384 896 Блоки текстурирования (TMUs) 24 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 32 Производительность GPU ProBook x360 435 G8 н/д ENVY 13 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.5 дБ 80.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.