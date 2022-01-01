Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook x360 435 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Легче – весит на 280 граммов меньше (1.17 и 1.45 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 688 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.17 кг Размеры 308.5 x 222.9 x 17.9 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм Площадь 688 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.9% ~88.4% Боковые рамки 7.1 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Синий, Бордовый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость ProBook x360 435 G9 +100% 1000 нит XPS 13 9315 500 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт Длина кабеля 1 метр -

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Базовая частота 2.7 ГГц 1.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц Ядер 4 10 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 12 МБ Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 7 нм 10 нм

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU ProBook x360 435 G9 н/д XPS 13 9315 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.