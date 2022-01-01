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HP ProBook x360 435 G9 против Dell XPS 13 9315

59 из 100
HP ProBook x360 435 G9
VS
57 из 100
Dell XPS 13 9315
HP ProBook x360 435 G9
Dell XPS 13 9315
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook x360 435 G9 и Dell XPS 13 9315 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook x360 435 G9
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Легче – весит на 280 граммов меньше (1.17 и 1.45 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 688 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook x360 435 G9
vs
XPS 13 9315

Корпус

Вес 1.45 кг 1.17 кг
Размеры 308.5 x 222.9 x 17.9 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 688 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.9% ~88.4%
Боковые рамки 7.1 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый Синий, Бордовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
ProBook x360 435 G9 +100%
1000 нит
XPS 13 9315
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20
Производительность GPU
ProBook x360 435 G9
н/д
XPS 13 9315
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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