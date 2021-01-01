Главная > Сравнение ноутбуков > Spectre x360 13 (2021) или MacBook Pro 13 (2019) – что лучше выбрать?

HP Spectre x360 13 (2021) против Apple MacBook Pro 13 (2019)

58 из 100
HP Spectre x360 13 (2021)
VS
54 из 100
Apple MacBook Pro 13 (2019)
HP Spectre x360 13 (2021)
Apple MacBook Pro 13 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 13 (2021) и Apple MacBook Pro 13 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1972 vs 1495 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (599 и 646 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 13 (2021)
vs
MacBook Pro 13 (2019)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.37 кг
Ширина 307 мм 304.1 мм
Высота 195 мм 212.4 мм
Толщина 17 мм 14.9 мм
Площадь 599 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~79.4%
Боковые рамки 6.3 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения - Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2
Скорость куллера - 6000 об/мин
Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1524:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 78.4%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Spectre x360 13 (2021)
400 нит
MacBook Pro 13 (2019) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 12.96 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Plus Graphics 645
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1050 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.81 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR3
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2133 МГц
Тип DDR4 LPDDR3
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 79.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 0.7 мм
Тачпад
Размер 11.1 x 5.6 см 13.4 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 vs HP Spectre x360 13 (2021)
2. ASUS ZenBook Duo 14 UX482 vs HP Spectre x360 13 (2021)
3. Razer Book 13 (2020) vs HP Spectre x360 13 (2021)
4. Apple MacBook Pro 16 (2019) vs Apple MacBook Pro 13 (2019)
5. Apple Macbook Air (M1, 2020) vs Apple MacBook Pro 13 (2019)
6. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) vs Apple MacBook Pro 13 (2019)
7. HP ENVY 13 vs Apple MacBook Pro 13 (2019)
8. Apple MacBook Air (intel, 2020) vs Apple MacBook Pro 13 (2019)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 13 (2019) и HP Spectre x360 13 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях