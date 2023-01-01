Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1280 3000 x 2000 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2023) Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.36 и 1.5 кг)

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.36 и 1.5 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10368 vs 7170 баллов

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10368 vs 7170 баллов Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (75 и 66 Вт*ч)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (75 и 66 Вт*ч) Имеет на 42% более четкий дисплей – 243 против 171 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 42% более четкий дисплей – 243 против 171 точек на дюйм (PPI) На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.36 кг 1.5 кг Размеры 298 x 220.4 x 16.9 мм 311.5 x 223.4 x 15.9 мм Площадь 657 см2 696 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~81.7% Боковые рамки 6.3 мм 5 мм Цвета Серебристый Серебристый, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1280 3000 x 2000 2880 x 1800 Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 171 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1920 x 1280 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 Spectre x360 13 (2023) 13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2 ~ 4% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Spectre x360 13 (2023) 400 нит Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 66 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. 1:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 260 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Spectre x360 13 (2023) 1.41 терафлопс Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.5 x 7.4 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.