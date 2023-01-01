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HP Spectre x360 13 (2023) против Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)

56 из 100
HP Spectre x360 13 (2023)
VS
63 из 100
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)
HP Spectre x360 13 (2023)
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 13 (2023) и Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2023)
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.36 и 1.5 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10368 vs 7170 баллов
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (75 и 66 Вт*ч)
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 243 против 171 точек на дюйм (PPI)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 13 (2023)
vs
Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)

Корпус

Вес 1.36 кг 1.5 кг
Размеры 298 x 220.4 x 16.9 мм 311.5 x 223.4 x 15.9 мм
Площадь 657 см2 696 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~81.7%
Боковые рамки 6.3 мм 5 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Синий
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 171 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 1920 x 1280 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Spectre x360 13 (2023)
13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2
~4% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 260 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Spectre x360 13 (2023)
1.41 терафлопс
Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.5 x 7.4 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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