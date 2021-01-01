Главная > Сравнение ноутбуков > Spectre x360 13 (2021) или Inspiron 14 5410 (2-in-1) – что лучше выбрать?

HP Spectre x360 13 (2021) против Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)

56 из 100
HP Spectre x360 13 (2021)
VS
51 из 100
Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
HP Spectre x360 13 (2021)
Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 13 (2021) и Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2021)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.3 и 1.5 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (60 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (599 и 679 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 13 (2021)
vs
Inspiron 14 5410 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.5 кг
Ширина 307 мм 321.5 мм
Высота 195 мм 211.3 мм
Толщина 17 мм 16.3-18.3 мм
Площадь 599 см2 679 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~79.5%
Боковые рамки 6.3 мм 5.8 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения - Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Цветовой охват sRGB - 65%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 19.5 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Spectre x360 13 (2021)
1.41 терафлопс
Inspiron 14 5410 (2-in-1)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.1 x 5.6 см 11.5 x 7.0 см
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 vs Spectre x360 13 (2021)
2. ZenBook Duo 14 UX482 vs Spectre x360 13 (2021)
3. Book 13 (2020) vs Spectre x360 13 (2021)
4. G5 15 5500 vs Inspiron 14 5410 (2-in-1)
5. Inspiron 14 5406 (2-in-1) vs Inspiron 14 5410 (2-in-1)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) и HP Spectre x360 13 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры