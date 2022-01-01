Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1280 3000 x 2000 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Spin 5 (SP514-51N) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9527 vs 5956 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 26% более четкий дисплей – 216 против 171 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.3 кг Размеры 297.94 x 220.47 x 17.0 мм 312.42 x 218.44 x 17.01 мм Площадь 657 см2 682 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~83.3% Боковые рамки 3.6 мм 5.5 мм Цвета Белый, Черный, Синий Зеленый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 42.3 дБ -

Дисплей 1920 x 1280 3000 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 171 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1280 пикселей 2560 x 1600 пикселей Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Spectre x360 13 (2022) 1000 нит Spin 5 (SP514-51N) н/д

Батарея Ёмкость 66 Вт*ч 0 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 263 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU Spectre x360 13 (2022) 1.41 терафлопс Spin 5 (SP514-51N) +20% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 82 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.5 x 7.4 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.