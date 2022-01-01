Главная > Сравнение ноутбуков > Spectre x360 13 (2022) или Swift 5 (SF514-56) – что лучше выбрать?

HP Spectre x360 13 (2022) против Acer Swift 5 (SF514-56)

58 из 100
HP Spectre x360 13 (2022)
VS
57 из 100
Acer Swift 5 (SF514-56)
HP Spectre x360 13 (2022)
Acer Swift 5 (SF514-56)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Процессор Intel Core i7 1260P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 13 (2022) и Acer Swift 5 (SF514-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2022)
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56)
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.2 и 1.37 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9416 vs 5956 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 23% более четкий дисплей – 210 против 171 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 13 (2022)
vs
Swift 5 (SF514-56)

Корпус

Вес 1.37 кг 1.2 кг
Размеры 297.94 x 220.47 x 17.0 мм 309.8 x 213.3 x 14.9 мм
Площадь 657 см2 661 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~81.7%
Боковые рамки 3.6 мм 0 мм
Цвета Белый, Черный, Синий Черный, Золотистый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 42.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 171 точек на дюйм 210 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1280 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Spectre x360 13 (2022) +233%
1000 нит
Swift 5 (SF514-56)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 263 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24
Производительность GPU
Spectre x360 13 (2022)
1.41 терафлопс
Swift 5 (SF514-56) +20%
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 82 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.5 x 7.4 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Spectre x360 13 (2022) против XPS 13 Plus 9320
2. Spectre x360 13 (2022) против MacBook Air (M2, 2022)
3. Spectre x360 13 (2022) против Yoga 9i 14" (Gen 7)
4. Spectre x360 13 (2022) против Spectre x360 16 (2022)
5. Spectre x360 13 (2022) против Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
6. Swift 5 (SF514-56) против Zenbook 14 OLED (UX3402)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift 5 (SF514-56) и HP Spectre x360 13 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры