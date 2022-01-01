Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1280 3000 x 2000 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2022) Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (66 и 56 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.18 и 1.37 кг)

На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11641 vs 6254 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.18 кг Размеры 297.94 x 220.47 x 17.0 мм 302 x 204 x 12.0 мм Площадь 657 см2 616 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~84.5% Боковые рамки 3.6 мм 6.7 мм Цвета Белый, Черный, Синий Черный Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума 42.3 дБ 35 дБ

Дисплей 1920 x 1280 3000 x 2000 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 13.5 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 171 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1280 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 30 мс Максимальная яркость Spectre x360 13 (2022) +100% 1000 нит ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 66 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 263 грамма 360 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 40 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1223 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Spectre x360 13 (2022) 1.41 терафлопс ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +255% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 82 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 12.5 x 7.4 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.