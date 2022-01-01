Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1280 3000 x 2000 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2022) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (66 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана Причины выбрать HP ProBook x360 435 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.45 кг Размеры 297.94 x 220.47 x 17.0 мм 308.5 x 222.9 x 17.9 мм Площадь 657 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~70.9% Боковые рамки 3.6 мм 7.1 мм Цвета Белый, Черный, Синий Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1280 3000 x 2000 1920 x 1080 Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 171 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1280 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Spectre x360 13 (2022) 1000 нит ProBook x360 435 G9 1000 нит

Батарея Ёмкость 66 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Базовая частота 1.3 ГГц 2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц Ядер 10 4 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Техпроцесс 10 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Spectre x360 13 (2022) 1413 ProBook x360 435 G9 н/д Geekbench 5 (многоядерный) Spectre x360 13 (2022) 3850 ProBook x360 435 G9 н/д

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Spectre x360 13 (2022) 1.41 терафлопс ProBook x360 435 G9 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.