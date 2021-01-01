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HP Spectre x360 14 (2021) против Acer Swift 3 (SF313-53)

HP Spectre x360 14 (2021)
VS
Acer Swift 3 (SF313-53)
HP Spectre x360 14 (2021)
Acer Swift 3 (SF313-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 14 (2021) и Acer Swift 3 (SF313-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (66 и 56 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (647 и 708 см2)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.2 и 1.34 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 201 против 171 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 14 (2021)
vs
Swift 3 (SF313-53)

Корпус

Вес 1.34 кг 1.2 кг
Ширина 293.8 мм 302.5 мм
Высота 220.1 мм 233.9 мм
Толщина 16.9 мм 16 мм
Площадь 647 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~76.7%
Боковые рамки 1.5 мм 8.6 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 41.5 дБ 40 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 171 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 1920 x 1280 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1494:1
Цветовой охват sRGB - 98.7%
Охват Adobe RGB - 70.1%
Охват DCI-P3 - 73.3%
Максимальная яркость
Spectre x360 14 (2021)
400 нит
Swift 3 (SF313-53) +10%
440 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:35 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 290 граммов -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.4 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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