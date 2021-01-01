Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1280 3000 x 2000 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 16.1 Вт*ч большей батареей (66 и 49.9 Вт*ч)

Сенсорный экран Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 4810 баллов

Имеет на 33% более четкий дисплей – 227 против 171 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.34 кг 1.29 кг Размеры 293.8 x 220.1 x 16.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 647 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~79.4% Боковые рамки 4.3 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 - Уровень шума 41.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1280 3000 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 171 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1920 x 1280 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1069:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Spectre x360 14 (2021) 400 нит Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 66 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:35 ч. 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 290 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 640 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Spectre x360 14 (2021) 1.41 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +84% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 7.4 см 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.