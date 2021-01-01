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HP Spectre x360 14 (2021) против ASUS ROG Flow X13 GV301

HP Spectre x360 14 (2021)
VS
ASUS ROG Flow X13 GV301
HP Spectre x360 14 (2021)
ASUS ROG Flow X13 GV301
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Процессор
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 14 (2021) и ASUS ROG Flow X13 GV301 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (66 и 62 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4349 vs 2000 баллов
  • Имеет на 98% более четкий дисплей – 338 против 171 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 14 (2021)
vs
ROG Flow X13 GV301

Корпус

Вес 1.34 кг 1.3 кг
Ширина 293.8 мм 299 мм
Высота 220.1 мм 222 мм
Толщина 16.9 мм 15.8 мм
Площадь 647 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~78.4%
Боковые рамки 1.5 мм 5.2 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий Черный
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 171 точек на дюйм 338 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1280 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 116%
Охват Adobe RGB - 86%
Охват DCI-P3 - 85%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:35 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 290 граммов -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.4 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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