HP Spectre x360 14 (2021) против Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021)
- Легче – весит на 290 граммов меньше (1.34 и 1.63 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (66 и 54 Вт*ч)
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (647 и 714 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.34 кг
|1.63 кг
|Размеры
|293.8 x 220.1 x 16.9 мм
|314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм
|Площадь
|647 см2
|714 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|~79.6%
|Боковые рамки
|4.3 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Зеленый
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|41.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.5 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|171 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1280 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|600:1
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15 В
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|290 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|AMD Radeon Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1377
Geekbench 5 (многоядерный)
5490
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|7
Производительность GPU
1.41 терафлопс
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3254-CG
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 7.4 см
|11.5 x 8.0 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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