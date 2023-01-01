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HP Spectre x360 14 против Dell XPS 13 9315

53 из 100
HP Spectre x360 14
VS
53 из 100
Dell XPS 13 9315
HP Spectre x360 14
Dell XPS 13 9315
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 14 и Dell XPS 13 9315 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 14
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (66 и 51 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.17 и 1.36 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5436 vs 4896 баллов
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (589 и 657 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 14
vs
XPS 13 9315

Корпус

Вес 1.36 кг 1.17 кг
Размеры 298 x 220.4 x 16.9 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 657 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~88.4%
Боковые рамки 6.3 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий Синий, Бордовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 41.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 171 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 1920 x 1280 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2609:1 -
Цветовой охват sRGB 98.5% 100%
Охват Adobe RGB 67.9% -
Охват DCI-P3 65.8% -
Время отклика 50 мс -
Максимальная яркость
Spectre x360 14
400 нит
XPS 13 9315 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:35 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 290 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 10 (2P + 8E)
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Spectre x360 14
1238
XPS 13 9315 +14%
1412
Geekbench 5 (многоядерный)
Spectre x360 14
4438
XPS 13 9315 +42%
6323
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Spectre x360 14
4896
XPS 13 9315 +11%
5436
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Spectre x360 14
1.41 терафлопс
XPS 13 9315
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1319D
Формат звука 4.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 79.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.4 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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