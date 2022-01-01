Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1280 3000 x 2000 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.34 и 1.54 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 93% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4810 vs 2495 баллов

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (66 и 43 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Имеет на 53% более четкий дисплей – 171 против 112 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (647 и 704 см2) Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.34 кг 1.54 кг Размеры 293.8 x 220.1 x 16.9 мм 325.1 x 216.6 x 17 мм Площадь 647 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~76.7% Боковые рамки 4.3 мм 7.6 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 41.5 дБ 35.5 дБ

Дисплей 1920 x 1280 3000 x 2000 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 171 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1920 x 1280 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Максимальная яркость Spectre x360 14 (2021) +60% 400 нит Pavilion 14 (2021) 250 нит

Батарея Ёмкость 66 Вт*ч 43 Вт*ч Время полной зарядки 2:35 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 290 граммов 280 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX350 GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Spectre x360 14 (2021) 1.41 терафлопс Pavilion 14 (2021) +33% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 7.4 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.