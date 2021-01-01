Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1280 3000 x 2000 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 Pro 5850U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.34 и 1.45 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (66 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана Причины выбрать HP ProBook x360 435 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.34 кг 1.45 кг Размеры 293.8 x 220.1 x 16.9 мм 309 x 223 x 18 мм Площадь 647 см2 689 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~70.8% Боковые рамки 1.5 мм 7.3 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 41.5 дБ 38.7 дБ

Дисплей 1920 x 1280 3000 x 2000 1920 x 1080 Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 171 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1280 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1322:1 Цветовой охват sRGB - 59.9% Охват Adobe RGB - 41.4% Охват DCI-P3 - 40.1% Время отклика - 37 мс Максимальная яркость Spectre x360 14 (2021) 400 нит ProBook x360 435 G8 +150% 1000 нит

Батарея Ёмкость 66 Вт*ч 45 Вт*ч Время полной зарядки 2:35 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 290 граммов 286 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 640 384 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU Spectre x360 14 (2021) 1.41 терафлопс ProBook x360 435 G8 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 76.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 7.4 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.