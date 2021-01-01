Spectre x360 15 или MacBook Air (Intel, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) 2560 x 1600 Процессор Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1000NG4 Intel Core i5 1030NG7 Intel Core i7 1060NG7 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 306% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6118 vs 1506 баллов

Комплектуется на 22.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 50 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран

Имеет на 24% более четкий дисплей – 282 против 227 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020) Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.29 и 1.92 кг)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (646 и 815 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.92 кг 1.29 кг Размеры 359.9 x 226.4 x 19.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 815 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~79.4% Боковые рамки 7.3 мм 8.8 мм Цвета Черный, Синий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Скорость куллера - 8100 об/мин Уровень шума - 45.8 дБ

Дисплей 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1300:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.3% Охват Adobe RGB - 64.2% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Spectre x360 15 400 нит MacBook Air (Intel, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 72.9 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 135 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Plus Graphics G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 768 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Spectre x360 15 1.69 терафлопс MacBook Air (Intel, 2020) н/д

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 75.8 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.