Главная > Сравнение ноутбуков > Spectre x360 15 или Macbook Air (M1, 2020) – что лучше выбрать?

HP Spectre x360 15 против Apple Macbook Air (M1, 2020)

66 из 100
HP Spectre x360 15
VS
63 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
HP Spectre x360 15
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 15 и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (72.9 и 49.9 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 24% более четкий дисплей – 282 против 227 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.29 и 1.92 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 6118 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (646 и 815 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 15
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.92 кг 1.29 кг
Размеры 359.9 x 226.4 x 19.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 815 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~79.4%
Боковые рамки 7.3 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Синий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1069:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Spectre x360 15
400 нит
Macbook Air (M1, 2020)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Spectre x360 15
1.69 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020) +54%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 против HP Spectre x360 15
2. HP Spectre x360 13 (2021) против HP Spectre x360 15
3. Dell XPS 13 9305 против Apple Macbook Air (M1, 2020)
4. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
5. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 против Apple Macbook Air (M1, 2020)
6. HP ENVY x360 13 (2021) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
7. Apple MacBook Air (2019) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple Macbook Air (M1, 2020) и HP Spectre x360 15 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры