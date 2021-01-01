Главная > Сравнение ноутбуков > Spectre x360 15 или MacBook Pro 15 (2019) – что лучше выбрать?

HP Spectre x360 15 против Apple MacBook Pro 15 (2019)

67 из 100
HP Spectre x360 15
VS
61 из 100
Apple MacBook Pro 15 (2019)
HP Spectre x360 15
Apple MacBook Pro 15 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 15 и Apple MacBook Pro 15 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 190-259% больше FPS в играх
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 282 против 221 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2595 vs 2281 баллов
  • Комплектуется на 10.7 Вт*ч большей батареей (83.6 и 72.9 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 15
vs
MacBook Pro 15 (2019)

Корпус

Вес 1.92 кг 1.83 кг
Ширина 359.9 мм 349.3 мм
Высота 226.4 мм 240.7 мм
Толщина 19.9 мм 15.5 мм
Площадь 815 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~81.8%
Боковые рамки 7.3 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6500 об/мин

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 221 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Spectre x360 15
400 нит
MacBook Pro 15 (2019) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 87 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 369 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1000 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 192
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Spectre x360 15 +345%
1.69 терафлопс
MacBook Pro 15 (2019)
0.38 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2666 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 0.6 мм
Тачпад
Размер - 15.4 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ZenBook Flip 15 OLED UX564 против Spectre x360 15
2. Spectre x360 13 (2021) против Spectre x360 15
3. MacBook Pro 16 (2019) против MacBook Pro 15 (2019)
4. Macbook Air (M1, 2020) против MacBook Pro 15 (2019)
5. XPS 17 9710 (2021) против MacBook Pro 15 (2019)
6. MacBook Pro 13 (2019) против MacBook Pro 15 (2019)
7. MacBook Pro 15 (2018) против MacBook Pro 15 (2019)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 15 (2019) и HP Spectre x360 15 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях