HP Spectre x360 15 против Apple MacBook Pro 15 (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Spectre x360 15
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 190-259% больше FPS в играх
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Сенсорный экран
- Имеет на 28% более четкий дисплей – 282 против 221 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2595 vs 2281 баллов
- Комплектуется на 10.7 Вт*ч большей батареей (83.6 и 72.9 Вт*ч)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.92 кг
|1.83 кг
|Ширина
|359.9 мм
|349.3 мм
|Высота
|226.4 мм
|240.7 мм
|Толщина
|19.9 мм
|15.5 мм
|Площадь
|815 см2
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~81.8%
|Боковые рамки
|7.3 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный, Синий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|135°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Скорость куллера
|-
|6500 об/мин
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|221 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|90 / 135 Вт
|87 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|369 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2-2.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Spectre x360 15 +48%
1554
Geekbench 5 (многоядерный)
Spectre x360 15 +11%
5218
Cinebench R20 (одноядерный)
Spectre x360 15 +30%
566
Cinebench R20 (многоядерный)
2281
2595
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|0.38 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|2.67 Гбит/с
|2.4 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|768
|192
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 3.1
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|0.6 мм
|Размер
|-
|15.4 x 9.9 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
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