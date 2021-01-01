Spectre x360 15 или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) 3456 x 2234 Процессор Intel Core i7 1165G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.92 и 2.1 кг)

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (815 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 114-156% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 27.1 Вт*ч большей батареей (100 и 72.9 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.92 кг 2.1 кг Размеры 359.9 x 226.4 x 19.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 815 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~86.2% Боковые рамки 7.3 мм 3.4 мм Цвета Черный, Синий Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2

Дисплей 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Spectre x360 15 400 нит MacBook Pro 16 (2021) +150% 1000 нит

Батарея Ёмкость 72.9 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 135 Вт 140 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1278 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 2.67 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 768 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Spectre x360 15 1.69 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +208% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 2666 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.