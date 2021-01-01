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HP Spectre x360 15 против ASUS ROG Strix G17 G713

68 из 100
HP Spectre x360 15
VS
64 из 100
ASUS ROG Strix G17 G713
HP Spectre x360 15
ASUS ROG Strix G17 G713
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 72.9 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1165G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 15 и ASUS ROG Strix G17 G713 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.92 и 2.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 16.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 56 Вт*ч)
  • Имеет на 122% более четкий дисплей – 282 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (815 и 1114 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4644 vs 2281 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 15
vs
ROG Strix G17 G713

Корпус

Вес 1.92 кг 2.4 кг
Ширина 359.9 мм 395 мм
Высота 226.4 мм 282 мм
Толщина 19.9 мм 24.6 мм
Площадь 815 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~74.1%
Боковые рамки 7.3 мм 6 мм
Цвета Черный, Синий Черный, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5300 об/мин
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 73.5%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 150 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Spectre x360 15
1.69 терафлопс
ROG Strix G17 G713 +89%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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