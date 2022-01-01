HP Spectre x360 15 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Spectre x360 15
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Имеет на 31% более четкий дисплей – 282 против 216 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 375-511% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Легче – весит на 270 граммов меньше (1.65 и 1.92 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 96% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12011 vs 6118 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (708 и 815 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.92 кг
|1.65 кг
|Размеры
|359.9 x 226.4 x 19.9 мм
|312 x 227 x 18.5 мм
|Площадь
|815 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~80.2%
|Боковые рамки
|7.3 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Черный, Синий
|Белый, Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|216 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|-
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|85.5%
|Охват DCI-P3
|-
|97.4%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 135 Вт
|100 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|565 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2-2.8 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1449
1584
Geekbench 5 (многоядерный)
4585
9363
Cinebench R23 (одноядерный)
1548
1636
Cinebench R23 (многоядерный)
6118
12011
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1800 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1975 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|13.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|8 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|2.67 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|128
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|64
Производительность GPU
1.69 терафлопс
13.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC285
|Формат звука
|4.0
|4.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|-
|13.0 x 7.6 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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