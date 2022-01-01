Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) 2560 x 1600 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 15 Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 31% более четкий дисплей – 282 против 216 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 375-511% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Легче – весит на 270 граммов меньше (1.65 и 1.92 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 96% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12011 vs 6118 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (708 и 815 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.92 кг 1.65 кг Размеры 359.9 x 226.4 x 19.9 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 815 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~80.2% Боковые рамки 7.3 мм 5.3 мм Цвета Черный, Синий Белый, Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 85.5% Охват DCI-P3 - 97.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Spectre x360 15 400 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 72.9 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 135 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 565 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX 6800S 8GB TGP 15 Вт 105 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1800 МГц Boost частота GPU - 1975 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 13.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 48 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 64 Производительность GPU Spectre x360 15 1.69 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +681% 13.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 4.0 4.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.