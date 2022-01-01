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HP Spectre x360 15 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

59 из 100
HP Spectre x360 15
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
HP Spectre x360 15
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 15 и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 31% более четкий дисплей – 282 против 216 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 375-511% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (1.65 и 1.92 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 96% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12011 vs 6118 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (708 и 815 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 15
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.92 кг 1.65 кг
Размеры 359.9 x 226.4 x 19.9 мм 312 x 227 x 18.5 мм
Площадь 815 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~80.2%
Боковые рамки 7.3 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Синий Белый, Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 85.5%
Охват DCI-P3 - 97.4%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Spectre x360 15
400 нит
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 565 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1800 МГц
Boost частота GPU - 1975 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 13.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 64
Производительность GPU
Spectre x360 15
1.69 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +681%
13.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 4.0 4.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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