HP Spectre x360 15 против ASUS TUF Gaming F15 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Spectre x360 15
- Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.92 и 2.3 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 24.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 48 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Сенсорный экран
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (815 и 919 см2)
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 86-117% больше FPS в играх
- На 66% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3789 vs 2281 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.92 кг
|2.3 кг
|Ширина
|359.9 мм
|359 мм
|Высота
|226.4 мм
|256 мм
|Толщина
|19.9 мм
|22.8-24.3 мм
|Площадь
|815 см2
|919 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~73%
|Боковые рамки
|7.3 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Черный, Синий
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|-
|789:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|62.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|47.3%
|Охват DCI-P3
|-
|41.9%
|Время отклика
|-
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 135 Вт
|180 / 200 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|546 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2-2.8 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Spectre x360 15 +11%
1554
Geekbench 5 (многоядерный)
Spectre x360 15 +3%
5218
Cinebench R20 (одноядерный)
566
Cinebench R20 (многоядерный)
2281
3789
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|75 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|4.329 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|2.67 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|768
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|77.1 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.8 мм
|Размер
|-
|10.6 x 8.0 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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