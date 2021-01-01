Главная > Сравнение ноутбуков > Spectre x360 15 или TUF Gaming F15 (2021) – что лучше выбрать?

HP Spectre x360 15 против ASUS TUF Gaming F15 (2021)

65 из 100
HP Spectre x360 15
VS
62 из 100
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
HP Spectre x360 15
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 72.9 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1165G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 15 и ASUS TUF Gaming F15 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.92 и 2.3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 24.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 48 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (815 и 919 см2)
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 86-117% больше FPS в играх
  • На 66% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3789 vs 2281 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 15
vs
TUF Gaming F15 (2021)

Корпус

Вес 1.92 кг 2.3 кг
Ширина 359.9 мм 359 мм
Высота 226.4 мм 256 мм
Толщина 19.9 мм 22.8-24.3 мм
Площадь 815 см2 919 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~73%
Боковые рамки 7.3 мм 6.8 мм
Цвета Черный, Синий Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 789:1
Цветовой охват sRGB 100% 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Охват DCI-P3 - 41.9%
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
Spectre x360 15 +60%
400 нит
TUF Gaming F15 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства - 546 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 75 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Spectre x360 15
1.69 терафлопс
TUF Gaming F15 (2021) +156%
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 77.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм
Тачпад
Размер - 10.6 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Spectre x360 15 или Dell XPS 15 9500
2. HP Spectre x360 15 или ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
3. HP Spectre x360 15 или Microsoft Surface Book 3 15
4. HP Spectre x360 15 или HP Spectre x360 13 (2021)
5. HP Spectre x360 15 или HP ENVY x360 15 (Ryzen)
6. ASUS TUF Gaming F15 (2021) или ASUS TUF Gaming A15 FA506
7. ASUS TUF Gaming F15 (2021) или ASUS TUF Dash F15 FX516
8. ASUS TUF Gaming F15 (2021) или Lenovo Legion 5 Pro (16”)
9. ASUS TUF Gaming F15 (2021) или Acer Nitro 5 (AN515-55)
10. ASUS TUF Gaming F15 (2021) или Acer Nitro 5 (AN515-45)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS TUF Gaming F15 (2021) и HP Spectre x360 15 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях