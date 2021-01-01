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HP Spectre x360 15 против ASUS ZenBook 14 UM425

66 из 100
HP Spectre x360 15
VS
59 из 100
ASUS ZenBook 14 UM425
HP Spectre x360 15
ASUS ZenBook 14 UM425
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 15 и ASUS ZenBook 14 UM425 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 67 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 282 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.22 и 1.92 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6908 vs 6118 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (670 и 815 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 15
vs
ZenBook 14 UM425

Корпус

Вес 1.92 кг 1.22 кг
Ширина 359.9 мм 319 мм
Высота 226.4 мм 210 мм
Толщина 19.9 мм 15.8 мм
Площадь 815 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~80.6%
Боковые рамки 7.3 мм 4.6 мм
Цвета Черный, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Spectre x360 15
400 нит
ZenBook 14 UM425
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 65 / 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Spectre x360 15
1.69 терафлопс
ZenBook 14 UM425 +67%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2666 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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