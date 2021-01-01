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HP Spectre x360 15 против Dell Alienware m17 R4

67 из 100
HP Spectre x360 15
VS
75 из 100
Dell Alienware m17 R4
HP Spectre x360 15
Dell Alienware m17 R4
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Экран
Процессор Intel Core i7 1165G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 15 и Dell Alienware m17 R4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.92 и 2.5 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 122% более четкий дисплей – 282 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (815 и 1178 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Alienware m17 R4
  • Видеокарта показывает в среднем на 394-538% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3821 vs 2281 баллов
  • Комплектуется на 13.1 Вт*ч большей батареей (86 и 72.9 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 15
vs
Alienware m17 R4

Корпус

Вес 1.92 кг 2.5 кг
Ширина 359.9 мм 399.8 мм
Высота 226.4 мм 294.6 мм
Толщина 19.9 мм 16.9-22 мм
Площадь 815 см2 1178 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~70%
Боковые рамки 7.3 мм 8.4 мм
Цвета Черный, Синий Белый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
Spectre x360 15 +33%
400 нит
Alienware m17 R4
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus - Нет, прямое подключение
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1802 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Spectre x360 15
1.69 терафлопс
Alienware m17 R4 +717%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2666 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.2
Мощность динамиков - 2x4W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 87 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 10.4 x 7.8 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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