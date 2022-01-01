Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) 1920 x 1080 Батарея 72.9 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 15 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 31.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 41 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

На 90% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 210 нит

Имеет на 80% более четкий дисплей – 282 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) Легче – весит на 360 граммов меньше (1.56 и 1.92 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6742 vs 6118 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (679 и 815 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.92 кг 1.56 кг Размеры 359.9 x 226.4 x 19.9 мм 321.5 x 211.3 x 16.3-17.9 мм Площадь 815 см2 679 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~79.5% Боковые рамки 7.3 мм 5.8 мм Цвета Черный, Синий Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 37.5 дБ

Дисплей 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 44% Охват DCI-P3 - 42.5% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Spectre x360 15 +90% 400 нит Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) 210 нит

Батарея Ёмкость 72.9 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 333 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1600 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 448 Блоки текстурирования (TMUs) 48 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 7 Производительность GPU Spectre x360 15 +53% 1.69 терафлопс Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 80.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.