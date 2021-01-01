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HP Spectre x360 15 против Dell Inspiron 15 5515

66 из 100
HP Spectre x360 15
VS
50 из 100
Dell Inspiron 15 5515
HP Spectre x360 15
Dell Inspiron 15 5515
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 72.9 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 15 и Dell Inspiron 15 5515 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 31.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 41 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
  • Легче – весит на 280 граммов меньше (1.64 и 1.92 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 6070 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 15
vs
Inspiron 15 5515

Корпус

Вес 1.92 кг 1.64 кг
Ширина 359.9 мм 356 мм
Высота 226.4 мм 228.9 мм
Толщина 19.9 мм 14.6-17.9 мм
Площадь 815 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~82.4%
Боковые рамки 7.3 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Синий Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Цветовой охват sRGB 100% 55.7%
Охват Adobe RGB - 38.4%
Охват DCI-P3 - 39.5%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Spectre x360 15 +60%
400 нит
Inspiron 15 5515
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Spectre x360 15 +53%
1.69 терафлопс
Inspiron 15 5515
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да

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