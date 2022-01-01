Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 72.9 Вт*ч - 64 Вт*ч 87 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 15 Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.92 и 2.06 кг)

На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6118 vs 4968 баллов

Комплектуется на 8.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 64 Вт*ч)

Имеет на 99% более четкий дисплей – 282 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (815 и 899 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.92 кг 2.06 кг Размеры 359.9 x 226.4 x 19.9 мм 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм Площадь 815 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~82.6% Боковые рамки 7.3 мм 6.1 мм Цвета Черный, Синий Серебристый, Зеленый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 39.67 дБ

Дисплей 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 891:1 Цветовой охват sRGB 100% 95.9% Охват Adobe RGB - 69.3% Охват DCI-P3 - 67% Время отклика - 30 мс Максимальная яркость Spectre x360 15 +33% 400 нит Inspiron 16 7620 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 72.9 Вт*ч 64 Вт*ч 87 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 276 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU - 1320 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16 Производительность GPU Spectre x360 15 1.69 терафлопс Inspiron 16 7620 (2-in-1) +60% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость - 39.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 13.3 x 9.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.