Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Процессор Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 1195G7 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1034GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 152% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6118 vs 2423 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх

Комплектуется на 20.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 52 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 67% более четкий дисплей – 282 против 169 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 13 9310 Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.2 и 1.92 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (589 и 815 см 2 )

) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.92 кг 1.2 кг Размеры 359.9 x 226.4 x 19.9 мм 296 x 199 x 15 мм Площадь 815 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~88.4% Боковые рамки 7.3 мм 3.7 мм Цвета Черный, Синий Белый, Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 36.6 дБ

Дисплей 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Spectre x360 15 400 нит XPS 13 9310 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 72.9 Вт*ч 52 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Время полной зарядки - 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 135 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 218 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 2.67 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 768 384 Блоки текстурирования (TMUs) 48 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 12 Производительность GPU Spectre x360 15 +101% 1.69 терафлопс XPS 13 9310 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1034GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 84.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.4 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.