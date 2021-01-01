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HP Spectre x360 15 против Honor MagicBook 15 (2021)

66 из 100
HP Spectre x360 15
VS
55 из 100
Honor MagicBook 15 (2021)
HP Spectre x360 15
Honor MagicBook 15 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 72.9 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1165G7
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 15 и Honor MagicBook 15 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 30.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 42 Вт*ч)
  • На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6070 vs 5048 баллов
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 320 нит
Причины выбрать Honor MagicBook 15 (2021)
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.56 и 1.92 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 15
vs
MagicBook 15 (2021)

Корпус

Вес 1.92 кг 1.56 кг
Ширина 359.9 мм 357.8 мм
Высота 226.4 мм 229.9 мм
Толщина 19.9 мм 16.9 мм
Площадь 815 см2 823 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~81.6%
Боковые рамки 7.3 мм 6.2 мм
Цвета Черный, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 36.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1230:1
Цветовой охват sRGB 100% 96.3%
Охват Adobe RGB - 67.5%
Охват DCI-P3 - 65.4%
Время отклика - 30 мс
Максимальная яркость
Spectre x360 15 +25%
400 нит
MagicBook 15 (2021)
320 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 197 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Spectre x360 15
1.69 терафлопс
MagicBook 15 (2021) +67%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 79.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.2 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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