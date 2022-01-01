Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 15 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 29.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 43 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Имеет на 66% более четкий дисплей – 282 против 170 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP Pavilion Aero 13 Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (0.95 и 1.92 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7431 vs 6118 баллов

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (623 и 815 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.92 кг 0.95 кг Размеры 359.9 x 226.4 x 19.9 мм 298 x 209 x 17 мм Площадь 815 см2 623 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~82.3% Боковые рамки 7.3 мм 5.8 мм Цвета Черный, Синий Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 35 дБ

Дисплей 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность - 1316:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB - 74.8% Охват DCI-P3 - 73.4% Время отклика - 37 мс Максимальная яркость Spectre x360 15 400 нит Pavilion Aero 13 400 нит

Батарея Ёмкость 72.9 Вт*ч 43 Вт*ч Время полной зарядки - 1:55 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 135 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства - 312 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1600 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 448 Блоки текстурирования (TMUs) 48 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 7 Производительность GPU Spectre x360 15 +53% 1.69 терафлопс Pavilion Aero 13 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 76.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 11.0 x 6.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.