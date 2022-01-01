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HP Spectre x360 15 против Pavilion Aero 13

59 из 100
HP Spectre x360 15
VS
51 из 100
HP Pavilion Aero 13
HP Spectre x360 15
HP Pavilion Aero 13
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Экран
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 15 и Pavilion Aero 13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 29.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 43 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 66% более четкий дисплей – 282 против 170 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Pavilion Aero 13
  • Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (0.95 и 1.92 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7431 vs 6118 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (623 и 815 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 15
vs
Pavilion Aero 13

Корпус

Вес 1.92 кг 0.95 кг
Размеры 359.9 x 226.4 x 19.9 мм 298 x 209 x 17 мм
Площадь 815 см2 623 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~82.3%
Боковые рамки 7.3 мм 5.8 мм
Цвета Черный, Синий Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 35 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1316:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Охват Adobe RGB - 74.8%
Охват DCI-P3 - 73.4%
Время отклика - 37 мс
Максимальная яркость
Spectre x360 15
400 нит
Pavilion Aero 13
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства - 312 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1600 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 448
Блоки текстурирования (TMUs) 48 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 7
Производительность GPU
Spectre x360 15 +53%
1.69 терафлопс
Pavilion Aero 13
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 76.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 11.0 x 6.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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