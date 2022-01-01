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HP Spectre x360 15 против Pavilion x360 14 (2021)

59 из 100
HP Spectre x360 15
VS
40 из 100
HP Pavilion x360 14 (2021)
HP Spectre x360 15
HP Pavilion x360 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Spectre x360 15 и Pavilion x360 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • На 152% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6118 vs 2428 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 29.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 43 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 152% более четкий дисплей – 282 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать HP Pavilion x360 14 (2021)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.61 и 1.92 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (716 и 815 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Spectre x360 15
vs
Pavilion x360 14 (2021)

Корпус

Вес 1.92 кг 1.61 кг
Размеры 359.9 x 226.4 x 19.9 мм 324 x 221 x 18.7 мм
Площадь 815 см2 716 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~75.4%
Боковые рамки 7.3 мм 7.1 мм
Цвета Черный, Синий Серебристый, Золотистый, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Spectre x360 15 +60%
400 нит
Pavilion x360 14 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 384
Блоки текстурирования (TMUs) 48 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 12
Производительность GPU
Spectre x360 15 +101%
1.69 терафлопс
Pavilion x360 14 (2021)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет -
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да -
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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